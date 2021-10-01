В Кемерове житель хотел продать кресло и лишился около 700 тысяч рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Кемерове в полицию обратился 54-летний житель. Мужчина рассказал, что неизвестный похитил с его счета крупную сумму денег. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Полицейские выяснили, что горожанин разместил объявление о продаже кресла стоимостью 3 500 рублей на популярном сайте. Вскоре ему позвонил покупатель, который захотел приобрести товар. Он сказал, что может оплатить покупку безналичным расчетом, для чего попросил назвать реквизиты банковской карты, а также смс-пароль якобы для подтверждения платежа.

Кемеровчанин выполнил все инструкции, после чего с его счета были списаны денежные средства в размере около 700 тысяч рублей. Мужчина обратился в полицию, когда узнал о случившемся.

По факту произошедшего полицейские уже возбудили уголовное дело по статье «Кража». Согласно санкциям данной статьи, максимальная мера наказания составляет шесть лет лишения свободы. Подозреваемого сейчас разыскивают.