В Кемерове задержали двух вымогателей, погрузивших человека в багажник автомобиля. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Кемерове в Рудничном районном суде проходят слушания по уголовному делу в отношении двоих жителей 31 года и 32-х лет. В ГУ по Кемеровской области сообщили, что мужчин обвиняют в вымогательстве.

Подельники пытались получить от двух кемеровчан около 200 тысяч рублей за ущерб, который они якобы причинили местному предпринимателю. Их задержали в марте текущего года, когда после очередного избиения они погрузили одного из потерпевших в багажник своего автомобиля.

Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве максимального наказания семь лет лишения свободы.