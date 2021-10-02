Губернатор Кузбасса доложил президенту о разработке модульных поликлиник. Фото: АПК.

Губернатор Кузбасса 1 октября в ходе рабочей встречи с президентом России доложил о региональной программе «Моя новая поликлиника» и попросил о ее поддержке на федеральном уровне, а также рассказал о недавно открытой инфекционной больнице в Новокузнецке.

Глава региона рассказал, что многие поликлиники размещены в неприспособленных помещениях и даже после проведения ремонта не будут соответствовать нормативным требованиям. Поэтому в Кузбассе запускают программу по строительству новых медучреждений.

- Мы разработали модульные поликлиники - в зависимости от того, сколько там будет посетителей, какое нужно оборудование, у нас есть несколько вариантов. На сегодня в Кузбассе надо построить 34 такие поликлиники. Дальше это количество будет увеличиваться. Если будет какая-то поддержка со стороны государства, мы, конечно, быстрее построим эти поликлиники, - сообщил Сергей Цивилев.

Губернатор отметил, что в Новокузнецке две недели назад сдали современный инфекционный комплекс, который будет работать вместо закрытой по решению суда старой больницы.