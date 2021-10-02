Губернатор Кузбасса обратился к президенту за федеральной поддержкой для капремонта детсадов. Фото: АПК.

Сергей Цивилев попросил Владимира Путина во время рабочей встречи о федеральной поддержке программы «Мой новый детский сад».

Губернатор Кузбасса отметил, что в регионе с 2019 года действует программа по капитальному ремонту школ - «Моя новая школа», в рамках которой уже привели в порядок и переоснастили оборудованием 28 образовательных учреждений.

- Но такую же программу надо запускать и по детским садам. Много детских садов построено еще в советские времена, и они требуют, конечно же, ремонта. И это дешевле, чем строить новый детский сад, к нему уже привыкли люди, он находится в окружении домов, - сообщил глава региона.

По аналогии с программой «Моя новая школа» проект по капремонту детских садов будет включать также переоснащение учреждений вплоть до нового оборудования, мебели и игрушек. Также с ремонтом зданий будут благоустраивать территории детских дошкольных учреждений. Реализация программы «Мой новый детский сад» запланирована в течение пяти лет.