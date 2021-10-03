Новые заболевшие коронавирусом выявлены в 26 территориях Кузбасса

За минувшие сутки на территории Кузбасса выявили 168 новых случаев коронрнавируса.

Диагноз подтвердился у жителей 26 территорий региона. Такие данные привели в оперштабе области, а также перечислили города и районы с новыми случаями заражения.

Так, в Новокузнецке – 25 случаев, Кемерове – 23, Белове – 16, Прокопьевске – 13, Междуреченск и Юрге — по 12 в каждом, в Калтане - 11. В других территориях количество заболевших не превышает и десятка: так, в Анжеро-Судженске – 6 случаев, Осинниках – 5, Мысках, Тайге, Гурьевском и Яшкинском муниципальных округах — по 4, , Киселевске, Полысаеве, Беловском, Прокоьевском, Тяжинском муниципальных округах и Новокузнецком районе - по 3, в Кемеровском и Мариинском муниципальных округах, а также в Таштагольском районе — по 2, в Краснобродском, Ленинске-Кузнецком, и Ленинск-Кузнецком муниципальном округе — по одному случаю.

Ранее «КП» сообщила, что количество заболевших за минувшие сутки равно количеству выздоровевших: с больничного были выписаны 168 человек.