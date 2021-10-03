В Кузбассе прошел автомобильный крестный ход

Крестный автопробег останавливался у поклонных крестов, где и проводились молебны. Фото: Кузбасская митрополия.

Ежегодный автомобильный крестный ход по традиции провели в Ленинске-Кузнецком. Группа приходских священников объехала вокруг города со святынями храмов: частицей Креста Господня, иконой Никифора Прокаженного и частицей мощей святого, совершая остановки у всех установленных на въездах в город поклонных крестов.

Крестный автопробег начался с молебна в Свято-Серафимо-Покровском женском монастыре.

Первая запланированная остановка организованной колонны состоялась у поклонного креста при въезде в город со стороны Кемерова. Как сообщили в Кузбасской митрополии, священники окропили крест и собравшихся святой водой, совместно помолились об ограждении города от бед и напастей, испрашивая благословения и милость Божию. Молебны были проведены и у остальных поклонных крестов.

Крестный автопробег был завершен в той же точке, откуда и стартовал — в Свято-Серафимо-Покровском женском монастыре.