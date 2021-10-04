Жителей Кемерова предупредили о шуме со стороны ГРЭС. Фото: Администрация города Кемерово.

Специалисты Кемеровской ГРЭС 4 октября будут проводить плановую настройку клапанов на котлоагрегате. Об этом сообщили в СГК Кузбасс.

Отметили, что с 12.00 жители Кемерова могут услышать гул со станции.

- Шуметь будем недолго, на протяжении двух часов с перерывами. И негромко, - рассказали в СГК Кузбасс.

Также уточнили, что избежать этой части технологического процесса, невозможно. Кроме того, приближаются холода, впереди заморозки. Поэтому необходимо, чтобы все котлы и турбины работали надежно.