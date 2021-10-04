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Происшествия4 октября 2021 8:52

В Новокузнецке водитель автомобиля Lexus протаранил пять машин во дворе дома

Сотрудники полиции проводят проверку по факту повреждения
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В Новокузнецке водитель автомобиля Lexus протаранил пять машин во дворе дома. Фото: instagram/incident_kuzbass.

В Новокузнецке водитель автомобиля Lexus протаранил пять машин во дворе дома. Фото: instagram/incident_kuzbass.

В полицию Новокузнецка накануне в 17.15 поступили сообщения о повреждении пяти машин во дворе дома. В ГУ МВД по Кемеровской области сообщили, что автомобили таранил водитель Lexus.

Сотрудники ГИБДД прибыли на место инцидента. Они отстранили от управления и задержали 47-летнего водителя.

- Полицейские установили, что он последовательно совершил наезд на пять припаркованных во дворе автомобилей - Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Camry, Chevrolet Niva, УАЗ «Патриот» и Kia Sportage, - отметили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Кроме того, освидетельствование на состояние опьянения показало отрицательный результат. Также водителя доставили в Новокузнецкий наркологический диспансер для проведения медицинского освидетельствования.

Сотрудники устанавливают сумму ущерба, причиненного владельцам автомобилей. В полиции отметили, что данный водитель только в 2021 году привлекался к ответственности за нарушение ПДД уже 15 раз.