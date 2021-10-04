В Новокузнецке пожилая женщина травмировалась в МФЦ. Фото: Инцидент Кузбасс.

В Новокузнецке пожилая женщина травмировалась в многофункциональном центре на улице Новоселов, 37. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Отмечено, что горожанка запнулась и упала. Женщина поранилась о плитку, которая торчала из пола.

- Сидит в крови в 12 окне и плачет, - сообщил очевидец.

В администрации Новокузнецка рассказали подробности. Уточнили, что в помещении есть строительные повреждения пола и напольного покрытия. Кроме того, собственнику помещения ранее направляли письмо с просьбой привести его в надлежащее техническое состояние. Он обещал выполнить работы в первом полугодии текущего года, но этого не произошло.

- В ближайшее время собственнику повторно будет направлено письмо с просьбой привести помещение в надлежащее состояние, - рассказали в администрации города.