В Кузбасском госпитале для ветеранов войн начала работать кислородная станция. Фото: АПК.

В Кузбасском госпитале для ветеранов войн 4 октября запустили кислородную станцию, которая позволит в течение четырех суток безостановочно обеспечивать кислородом 100 пациентов ковидного отделения клиники. В областной администрации сообщили, что ранее применяли привозные кислородные баллоны, персоналу больницы нужно было разгружать их, перевозить по территории госпиталя.

Жидкий кислород будут перекачивать в восьмитонную цистерну газозаправщика Новокузнецкого завода «Air Liquide», пропускать его через криоустановки и сразу по централизованной системе подавать жизненно важный газ в палаты.

Кислородную станцию построили за два месяца. Для этого провели геодезическую разбивку территории и выбрали наиболее подходящий безопасный участок. Основание площадки выполнили из специального бетона для гидротехнических сооружений. На территории расширили проезд, установили функциональные раздвижные ворота, чтобы не было транспортных заторов в момент разгрузки кислорода.