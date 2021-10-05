Алиментщик из Кузбасса попался на курении в самолете

Фото: УТ МВД РФ по СФО

Сотрудники транспортной полиции в аэропорту Толмачево задержали пассажира, нарушившего правила безопасности во время полета.

В линейный отдел МВД России поступило сообщение от диспетчера аэропорта о том, что на борт самолета, выполнявшего рейс по маршруту Москва-Новосибирск-Кемерово, требуется наряд полиции. Причиной ЧП, как выяснилось, стало то, что один из пассажиров не выполнил требования командира воздушного судна. Он во время перелета курил в туалетной комнате.

Нарушителем оказался 43-летний житель Кемеровской области. При этом полицейские, проверившие его личность, выяснили, что данный авиапассажир был ранее судим за неуплату алиментов по статье 157 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении его сотрудниками транспортной полиции были составлены два административных протокола: один по части 1 статьи 6.24 (Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах), а другой - по части 6 статьи 11.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна).

«В случае невыполнения установленных правил поведения в самолёте авиакомпания может отказать пассажиру в дальнейшей перевозке и потребовать возмещения возможных убытков, причинённых перевозчику противоправными действиями», - напомнили в Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.