Хоккеиста из Кузбасса признали первой звездой матча

Фото: инстаграм Кирилла Капризова

Заброшенная шайба и две голевые передачи Кирилла Капризова помогли его «Миннесоте Уайлд» обыграть «Колорадо Эвеланш» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра завершилась со счётом 3:1.

Это был первый выход воспитанника новокузнецкого хоккея на матч в новом сезоне. Команды НХЛ пока проводят так называемые выставочные матчи, наигрывая составы перед чемпионатом лиги. И, как пишут очевидцы, Кирилл Капризов просто уничтожил оборону соперников. Он оказался причастен ко всем трем голам во встрече с «Колорадо» - отдал две голевых передачи и забросил победную шайбу. Напомним, что из-за затянувшихся переговоров о новом контракте Капризов пропустил начало занятий в тренировочном лагере, а вернувшись, сразу же доказал, что контракт был заключен с ним не зря.