Доверчивый пенсионер из Кузбасса лишился миллиона

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

63-летнему жителю Новокузнецка поступил звонок с неизвестного ему номера. Звонивший представился сотрудником банка и сообщил, будто мошенники пытаются оформить заем в размере 300 тысяч рублей и порекомендовал для предотвращения хищения денег в кратчайшее время переоформить заявку, а полученные средства перевести на «безопасный счет». Вместо того, чтобы сразу же прекратить диалог и набрать самому номер телефона банка, горожанин начал выполнять все инструкции. В частности, он взял кредиты в трех банках, и сам перевел на счет злоумышленника 1,2 миллиона рублей. После этого псевдобанкир перестал выходить на связь.

Следователем отдела полиции «Левобережный» УМВД России по городу Новокузнецку по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Преступнику по ней максимально грозит 10 лет лишения свободы. Сейчас полиция проводит следственно-оперативные мероприятия для установления личности лжебанкира.