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Общество6 октября 2021 7:08

Жители Кузбасса смогут принять участие во Всероссийской переписи через портал «Госуслуги»

Кузбассовцы смогут, не дожидаясь визита переписчика, самостоятельно заполнить анкету
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Жители Кузбасса смогут принять участие во Всероссийской переписи через портал «Госуслуги». Фото: АПК.

Жители Кузбасса смогут принять участие во Всероссийской переписи через портал «Госуслуги». Фото: АПК.

Кузбассовцы во время Всероссийской переписи населения смогут, не дожидаясь визита переписчика, самостоятельно заполнить анкету на себя и членов своей семьи на портале госуслуг с 15 октября по 8 ноября 2021 года. Электронный переписной лист адаптирован под любой экран - компьютера, планшета, смартфона. Заполнение на одного члена семьи займет 10-15 минут.

Упростить и ускорить процесс заполнения электронного переписного листа позволят всплывающие подсказки и автозаполнение части полей - некоторые данные, например дата рождения, подтягиваются из профиля пользователя. Кроме того, автоматически проводится дополнительная кросс-проверка корректности заполнения листа, позволяющая избежать логических противоречий.

На большинство вопросов ответ можно выбрать из справочника или поставив галочку в нужной строке. Исключение - вопрос о национальности. По Конституции человек имеет право самостоятельно определить свою национальную принадлежность, и в электронном переписном листе эта возможность учтена.

В вопросе об источниках дохода респондент может указать один или несколько предложенных вариантов. Однако в переписном листе нет вопроса о размерах доходов.

После прохождения переписи на госуслугах в личный кабинет поступят числовые коды подтверждения прохождения переписи на каждого члена домохозяйства и объединяющий их QR-код на домохозяйство в целом. Эти коды нужно будет предъявить переписчику.

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