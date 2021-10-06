В Кемерове мужчина поджег автомобиль из-за школьной обиды

В Кемерове Центральный районный суд вынес приговор ранее судимого 47-летнему жителю. В ГУ МВД по Кемеровской области сообщили, что мужчина обвинялся в совершении преступления по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Так в августе прошлого года в отдел полиции обратился 51-летний кемеровчанин. Мужчина сообщил о возгорании его автомобиля Nissan Primera. Сотрудники полиции выяснили, что машиной по доверенности управлял 46-летний друг мужчины. Так вечером он припарковал иномарку во дворе многоквартирного дома, а ночью увидел, что автомобиль горит. Огонь охватил моторный отсек, салон и колеса. Сумма ущерба составила около 300 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что причиной возгорания автомобиля стал поджог. Сотрудники установили и задержали подозреваемого. Он рассказал, что поджег машину кемеровчанина из-за школьной обиды. Несколько лет мужчины не виделись, а накануне происшествия случайно встретились на улице. После ссоры, горожанин выследил, где живет его бывший одноклассник и поджег его автомобиль.

Суд признал признал мужчину виновным и с учетом его предыдущей судимости за имущественное преступление приговорил его к лишению свободы на срок 1 год 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.