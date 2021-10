В Кемерове выступит группа Plazma

Все, кто старше 15 лет, помнят группу Plazma, ставшую суперпопулярной в нулевых.

Известная российская группа Plazma приедет с гастролями в Кемерово. Все, кто старше 15 лет, помнят эту группу, ставшую суперпопулярной в нулевых. Это была одна из немногих российских групп, исполнявшая свои композиции только на чистом английском языке, но тем не менее ее хитам «Take My Love», «Jump in My Car», «The Sweetest Surrender», «Lonely» и «You’ll Never Meet an Angel» подпевали и те, кто понимал слова песен, и те, кто просто запоминал их звучание. В итоге два первых альбома группы были проданы в количестве более миллиона копий.

В Кемерове выступят бессменные участники группы Роман Черницын и Максим Постельный, которые 20 лет назад своими голосами и текстами покорили многих российских слушателей, включая и кузбассовцев.

Выступление музыкантов состоится в ночном клубе «Эфир» в пятницу, 22 октября. Начало в 20.00. Стоимость билетов всего 1500 рублей и они уже есть в продаже на kemerovo.kassy.ru.

Добавим, что ранее концерт группы Plazma планировался на другой площадке - в ночном клубе Nebo, однако затем его перенесли в «Эфир». Билеты приобретенные до того, как стало известно о смене места выступления группы, остаются действительны.