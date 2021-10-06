В финале Национального чемпионата принимают участие 15 кузбассовцев

Соревнования для людей старше 50 лет проходят по стандартам WorldSkills Russia на базе федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Чемпионат проходит в десяти техникумах и колледжах Кемерова и включает в себя 15 компетенций, например, «Преподавание в младших классах», «Технологии моды», «Поварское дело» и другие. Главный центр управления находится в Новосибирске, откуда эксперты наблюдают и оценивают соревнования. Они длятся три дня - с 6 по 8 октября.

- Наше старшее поколение открыто новому. Ежегодно они участвуют в чемпионатах «Навыки мудрых», международном чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров, «серебряные» волонтеры активно помогают в реализации региональных и международных проектов. У нас действуют областные меры поддержки, в том числе комплексная региональная программа «Кузбасское долголетие». Мы все делаем для того, чтобы кузбассовцы старшего поколения жили максимально полноценно, - сказал губернатор Сергей Цивилев.

От Кемеровской области - 15 участников. Также 15 кузбассовцев в 2020 году на III Национальном чемпионате «Навыки мудрых» уже заняли второе место в общекомандном зачете и еще шесть призовых медалей.

А 7 октября в рамках чемпионата пройдет деловая встреча, посвященная вопросам профориентации людей старшего поколения. Помимо этого, озвучат рейтинг ТОП-100 образовательных организаций юниорского движения WorldSkills Russia в 2020-2021 учебном году.