В Кемерове пожарные по сигналу приехали к крупному гипермаркету.Фото: ВКонтакте/inc_kuzbass.

Жители Кемерова вечером 6 октября заметили несколько пожарных машин, которые приехали на вызов к строительному гипермаркету на улице Карболитовской. Очевидцы опубликовали снимки в соцсети.

В ГУ МЧС по Кемеровской области подтвердили, что пожарные выезжали на сигнал в 20.08.

- Была отработка пожарной сигнализации. Сотрудники МЧС прибыли к зданию, пристроенному к гипермаркету, откуда и поступил сигнал. Проверка показала, что вызов был ложный, - рассказали в ГУ МЧС Кузбасса.

Специалисты устанавливают подробности произошедшего.