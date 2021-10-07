Глава Новокузнецка прокомментировал планы по созданию города-миллионника. Фото:«Утро с мэром»/skuznetsov_nk/ Instagram.

Сергей Кузнецов во время традиционного прямого эфира «Утро с мэром» прокомментировал планы по созданию города-миллионника на базе Новокузнецка. Напомним, что идею о создании в Кузбассе двух городов-милионников высказал губернатор Кузбассе в ходе встречи с президентом России.

- Первое, это создается не в один день, не в одночасье, и даже не за два и, наверное, не за три года. Это работа планомерная, которая должна дать трамплин в будущее всей южной агломерации - не только Новокузнецку, - уточнил Сергей Кузнецов.

Глава города рассказал, что если говорить только о Новокузнецке, то градостроители, которые начинали строить Кузнецкий металлургический комбинат, Запсиб, а также шахты, они предполагали, что траектория развития города должна выйти на номинальную мощность по популяции на миллион человек. В конце 80-х, отметил мэр, город уже пошел по этому направлению. Население тогда было более 600 тысяч человек.

По словам Сергея Кузнецова, предпосылки к созданию миллионника уже есть - обновляется транспортная инфраструктура, строится новый аэропорт.

- Что для этого необходимо? Необходимо строить новый город: это новый транспорт, новые школы, садики, медицина. Это современный город, умный город. И, конечно, бизнес, который будет развивать город. Рабочие места - это новые производства, это новый аэропорт. Это новые идеи города, новый смысл города. И это не высокие слова. По сути дела, с этим решением если его запроектировать так, как нужно, то для Новокузнецка - это большое будущее, - добавил мэр.