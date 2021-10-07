Кузбасской казне добавили денег

Фото: парламент Кузбасса

Сегодня на внеочередном заседании регионального парламента депутаты утвердили изменения в бюджет на нынешний год и плановый период 2022-2023 годов.

На 2021 год общий объем доходов увеличен на 27,26 миллиарда рублей, общий объем расходов - на 16,22 миллиарда рублей. В результате объем дефицита регионального бюджета сокращен на 11,03 миллиарда рублей.

- Экономическая ситуация улучшилась благодаря увеличению прибыли на предприятиях и росту мировых цен на сырье, - сообщил депутатам первый заместитель председателя правительства Кузбасса, министр финансов Игорь Малахов. - Дефицит бюджета составит 10 % от доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений. Дефицит планируется покрыть за счет кредитных ресурсов.

На 2022 год объем доходов увеличен на 19,43 миллиарда рублей, объем расходов - почти на 16 миллиарда рублей, объем дефицита уменьшен на 3,44 миллиарда рублей.

На 2023 год общий объем доходов увеличен на 19 миллиардов рублей, общий объем расходов увеличен на 15,19 миллиарда рублей, объем дефицита уменьшен на 3,8 миллиарда рублей.

К примеру, финансирование госпрограммы «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» увеличено на 2021 год на 4,69 миллиарда рублей. Средства пойдут на переселение граждан из аварийного жилья, повышение устойчивости жилых домов, объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов социальной сферы, обеспечение жильем социальных категорий граждан.

Финансирование госпрограммы «Развитие здравоохранения Кузбасса» увеличено на 2021 год на 1,56 миллиарда рублей. Средства обещают направить на модернизацию медицинских лабораторий, выплаты работникам медучреждений, углубленную диспансеризацию лиц, перенесших COVID-19, а также на приобретение лекарств.