Кузбассовец получил 17 лет за убийство во время интима

Фото: СУ СКР по Кемеровской области - Кузбассу

Жителю Кемерова не понравилось, что хозяин квартиры, куда он пришел в гости и уснул, занялся сексом с его бывшей возлюбленной.

Эта история с трагическим продолжением случилась в сентябре 2018 года в областном центре. На застолье к 22-летнему парню пришли приятель с бывшей девушкой. Не рассчитав дозы, гость уснул. А проснувшись, он увидел откровенные интимные отношения между хозяином и экс-подругой. Разозлившись, мужчина нанес паре множество ножевых ранений, несовместимых с жизнью. После этого убийца с места преступления скрылся.

Соседка, увидев приоткрытые двери квартиры, заходить туда не стала, а на всякий случай вызвала полицию.

В ходе оперативно-следственных мероприятий в кратчайшие сроки подозреваемый был установлен и задержан. Как сообщили в следственном управлении СКР по Кемеровской области - Кузбассу, мужчина отказался от сотрудничества со следствием, и свою вину не признал, утверждая, что ничего не помнит. В рамках расследования уголовного дела обвиняемому была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, он признан вменяемым.

Суд согласился с представленными доказательствами вины. 24-летний кемеровчанин был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Приговором суда ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы 1 год.