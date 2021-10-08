В Кемерове восьмиклассник сорвался с лестничных перил школы.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Кемерове ученик серьезно травмировался. В администрации города прокомментировали случившееся.
По данным мэрии, пострадавший восьмиклассник школы № 28 жив, ему оказывают медицинскую помощь. Инцидент произошел в 7.50 на перемене перед первым уроком. Подросток облокотился на перила между первым и вторым этажом и упал.
В горадминистрации добавили, что школьника доставили в лечебное учреждение, он находится под контролем врачей.