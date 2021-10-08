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Происшествия8 октября 2021 6:08

В Кемерове восьмиклассник сорвался с лестничных перил школы

Школьника госпитализировали
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В Кемерове восьмиклассник сорвался с лестничных перил школы.

В Кемерове восьмиклассник сорвался с лестничных перил школы.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кемерове ученик серьезно травмировался. В администрации города прокомментировали случившееся.

По данным мэрии, пострадавший восьмиклассник школы № 28 жив, ему оказывают медицинскую помощь. Инцидент произошел в 7.50 на перемене перед первым уроком. Подросток облокотился на перила между первым и вторым этажом и упал.

В горадминистрации добавили, что школьника доставили в лечебное учреждение, он находится под контролем врачей.