В Кемерове восьмиклассник сорвался с лестничных перил школы. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кемерове ученик серьезно травмировался. В администрации города прокомментировали случившееся.

По данным мэрии, пострадавший восьмиклассник школы № 28 жив, ему оказывают медицинскую помощь. Инцидент произошел в 7.50 на перемене перед первым уроком. Подросток облокотился на перила между первым и вторым этажом и упал.

В горадминистрации добавили, что школьника доставили в лечебное учреждение, он находится под контролем врачей.