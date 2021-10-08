Кузбасские сельхозтоваропроизводители завоевали 43 медали на Всероссийской выставке. Фото: АПК.

Кузбасские предприятия перерабатывающей промышленности завоевали 43 медали на Всероссийской выставке «Золотая осень - 2021» в номинации «За производство высококачественной пищевой продукции». Среди медалей 25 золотых, 13 серебряных и 5 бронзовых медалей.

- Сельское хозяйство - одно из приоритетных направлений развития Кузбасса. Регион не только обеспечивает себя сельхозпродукцией, но и экспортирует ее в 41 страну мира. Медали, полученные на «Золотой осени», являются очередным доказательством профессионализма кузбасских производителей и высокого качества их работы, - сообщил глава региона.

Также нашим производителям предстоит побороться за награды в номинациях: «За достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства», «За достижение высоких показателей в выращивании продукции растениеводства и повышения плодородия почв», «Лучший сельскохозяйственный потребительский кооператив».

Кроме того, Минсельхоз Кузбасса сообщил, что в регионе продолжается уборочная кампания. Уже убрано 74,5% посевных площадей. Это 475 тысяч га зерновых (намолочено 1 миллион 323 тысяч тонн зерна). Также убрано 147,5 тысяч тонн картофеля с площади 7 тысяч га, 15 тысяч тонн овощей с площади 560 га. Собрано почти 106 тысяч тонн маслосемян рапса с площади 50,8 тысяч га. Подходит к концу кормозаготовка: сена собрано 134 тысяч тонн, 363 тысячи тонн сенажа и 63 тысяч тонн силоса.