Кузбасская делегация примет участие в марафоне «Компас женского лидерства #МягкаяСила»

Участницы региональной недели Третьего Евразийского женского форума 8 октября обсудят участие женщин в развитии промышленности, в том числе - Кузбасса.

Гости поделятся мнением о перспективах развития промышленных регионов, достаточно ли внимания в них уделяется социальной среде, здравоохранению, культурной жизни.

Марафон будет проводиться в смешанном - онлайн и офлайн формате. Он стартует в полдень местного времени на Камчатке (03.00 мск) и завершится в Калининградской области (19.00 мск).

Участники от Кузбасса: Тереза Геворгян - председатель комитета по спорту и молодежной политике палаты молодых законодателей при СФ ФС РФ, выпускница программы «Женщина-Лидер»; Марина Евса - министр культуры и национальной политики Кузбасса; Анастасия Панькова - председатель Комитета по вопросам предпринимательства и инноваций Парламента Кузбасса; Леонид Старосвет - министр промышленности и торговли Кузбасса.

Кроме того, дневной марафон «Компас женского лидерства #МягкаяCила» будет транслироваться на YouTube-канале Мастерской управления «Сенеж» и на странице марафона, также посмотреть подключения регионов можно на сайте Евразийского женского форума.