Сегодня кандидаты на обучение в «Школе фермера» от Россельхозбанка презентовали свои заявки в Кузбасской ГСХА

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На участие во втором обучающем потоке Всероссийского образовательного проекта «Школа фермера» из 15 муниципальных образований Кузбасса поступило 36 заявок от уже опытных и еще только начинающих вести свой бизнес с нуля фермеров региона, занимающихся молочным и мясным скотоводством.

По итогам прошедшей защиты компетентное жюри, в состав которого вошли председатель Комитета по аграрной политике Парламента Кузбасса Михаил Худяков и директор Кемеровского филиала Россельхозбанка Виктор Кобзев, отберет 25 проектов, авторы которых будут в течении двух месяцев, с октября по декабрь 2021 года, осваивать все нюансы таких перспективных направлений для регионального АПК, как «Управление трансформацией предприятия молочного скотоводства», «Организация и управление мясным скотоводством».

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- Обучение в акселераторе «Школа фермера» - достойная подготовка себя и своей позиции, чтобы научиться правильно работать с партнерами, которыми зачастую выступают банки, фонды и государство. Это, в первую очередь, грантовая поддержка, которую организует наши партнеры - Министерство сельского хозяйства и Россельхозбанк. Проекты выпускников первого потока «Школы фермера» были оценены по достоинству, многие из них уже получили гранты на развитие своего агростартапа. Уверена, что и на этот раз обучение в проекте станет для его учеников большим рывком к рентабельному фермерскому бизнесу, - прокомментировала врио ректора Кузбасской ГСХА Екатерина Ижмулкина.