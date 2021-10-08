В Кузбассе учредят награду для тружеников тыла

В Кузбассе по поручению Сергея Цивилева будет учреждена новая награда для тех, кто во время Великой Отечественной войны трудился на шахтах, заводах и в колхозах региона.

- Учреждение новой региональной награды - дань памяти и глубокого уважения к героическому труду кузбассовцев, работавших в тылу в годы Великой Отечественной войны. Поручаю разработать и согласовать ее с общественностью в кратчайшие сроки, - отметил глава региона.

Губернатор Кузбасса напомнил, что два кузбасских города - Кемерово и Новокузнецк - получили федеральный статус «Город трудовой доблести». Именно благодаря самоотверженному труду наших бабушек, мам, дедушек и отцов регион заслужил эти высокие награды.

Планируется, что новой медалью отметят более шести тысяч тружеников тыла, проживающих или зарегистрированных в Кузбассе, не менее шести месяцев проработавших в тылу в период с 22.06.1941 по 09.05.1945 года.