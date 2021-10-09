В Кемерове можно оплатить проезд с помощью валидаторов

Система также оснащена видеонаблюдением и системой подсчета пассажиров. Фото: администрация города Кемерово

В автобусах по маршруту № 26 заработали валидаторы. Пока что в тестовом режиме.

Валидатор - устройство для автоматической оплаты проезда банковской или транспортной картой, а также телефоном с функцией бесконтактной оплаты. То есть, чтобы плата считалась, нужно всего лишь приложить карту к устройству с любой стороны. Обычно эти устройства располагаются в количестве четырех штук на поручнях в салоне автобуса. Помимо функции оплаты проезда у валидаторов работает автоматизированная система видеонаблюдения и подсчета пассажиров.

Льготники с проездными билетами должны зарегистрировать свой проезд с помощью социальной транспортной карты или карты жителя. Для этого также нужно приложить карту к валидатору.

Так как пока что работы идут в тестовом режиме - в салоне будет присутствовать кондуктор, чтобы помогать разобраться в системе. А те, кто пользуется наличными средствами, могут оплатить проезд традиционным способом - у водителя.

Во всех остальных автобусах валидаторы заработают с 11 октября.