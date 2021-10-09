Названы территории Кузбасса, где выявили 183 новых случая коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 9 октября. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 183 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Новокузнецке - 28. В Междуреченске - 25. В Кемерове - 24. В Белове - 19. В Мысках - 13. В Прокопьевске - 11. В Калтане - 10. В Киселевске и Осинниках - по 9. В Юрге - 6. В Гурьевском МО и Анжеро-Судженске - по 5. В Таштагольском МР и Яшкинском МО - по 4. В Ленинске-Кузнецком, Полысаеве, Новокузнецком МР, Прокопьевском МО - по 2. В Краснобродском, Беловском МР и Ленинск-Кузнецком МО - по 1.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 58 430 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 55 867 выздоровели, 1 345 скончались, 10 697 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.