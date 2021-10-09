Почти 200 тысяч кузбассовцев прошли вакцинацию

После вакцинации можно получить QR-код. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В настоящее время в Кемерове от COVID-19 привилось 186 734 человек, включая 46 708 людей старше 60 лет.

Прививку от коронавируса может поставить любой совершеннолетний гражданин. Следует помнить, что существуют противопоказания от вакцины - их можно уточнить у врача непосредственно перед вакцинацией. А записаться на прививку можно по номеру 122 или в регистратуре поликлиники.

После вакцинации можно получить QR-код на портале «Госуслуг», в приложениях «Госуслуги» или «Госуслуги СТОП Коронавирус».

Ранее сообщалось, что первую аппликацию поставили более 50% жителей, которые подлежат вакцинации.