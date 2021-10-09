Школьники Кузбасса в игровой форме узнали о терроризме

Фото: СУ СК Кузбасса

Следственный комитет провел со школьниками тематическую встречу, посвященную профилактике терроризма.

Встречу провели с детьми 4-6 классов одной из школ Рудничного района Кемерова. Для повышения интереса у ребят, урок прошел в игровой форме. Дети узнали значение слов «терроризм» и «террорист». Помимо этого, сотрудники Следкома объяснили, что террорист может выглядеть не как страшный, пугающий человек, но и как вполне дружелюбный гражданин.

Во время встречи ребята должны были представить себя на месте человека, нашедшего бесхозный подозрительный предмет, и рассказать, как бы они поступили в такой ситуации. Найти верный ответа им помогали сотрудники Следкома. После этого детям предложили нарисовать тематическим плакат «Нет терроризму».

После окончания урока, дети попросили провести больше таких занятий и сказали, что будут внимательными и сообщать взрослым об оставленных подозрительных вещах. В следующий раз Следком расскажет ребятам, как не стать жертвой преступления и не попасть под влияние террористов.