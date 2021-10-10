В Кузбассе медведь задирает беспризорный скот

Фото: архив КП

Жители нескольких населенных пунктов Крапивинского муниципального округа жаловались в социальных сетях, что косолапый терроризирует всю округу. По словам местных жителей, в нынешнем сезоне медведь убил уже семерых коров и телят.

Факты проверили специалисты областного департамента по охране объектов животного мира. И выяснили, что жертвами хищника стали животные, заходящие без присмотра пастись в лес - в естественную среду обитания медведей. А вот угрозы жизни людям не было. Поэтому регулировать численность медведей здесь - проще говоря, убивать - сотрудники департамента пока не планируют.

- Скот необходимо пасти, чтобы не было нападений диких зверей, - подчеркивает главный государственный инспектор отдела ведомства Павел Русяйкин. - Беспризорные коровы и телята заходят глубоко в лес, вот хищник и нападает на скотину. Не нужно делать ему таких подарков - не будет проблем. Наш департамент занимается защитой животных, а не уничтожением. И мы не будем давать разрешение на регуляцию численности зверей, если нет угрозы жизни человека.

По информации департамента по охране объектов животного мира Кузбасса, сейчас численность медведей на территории региона - чуть более 3 тысяч.