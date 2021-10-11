В кузбасском городе случился серьезный пожар. Фото: ВКонтакте/chplk.

В Ленинске-Кузнецком 10 октября загорелся частный жилой дом на улице Народной. В соцсети опубликовали фотографии с места случившегося. В ГУ МЧС по Кемеровской области сообщили, что сигнал о возгорании поступил в 22.38.

В ведомстве рассказали, что крыша дома и веранда горели открытым пламенем на момент прибытия первого подразделения. В результате они полностью сгорели, а также стены на площади 20 квадратных метров. Общая площадь пожара составила 68 квадратных метров. Пожар ликвидировали в 22.55.

Добавили, что на месте происшествия работали 14 человек и 4 единицы техники. Предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Пострадавших нет.