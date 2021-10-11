В Кузбассе 24-летний парень попал под грузовой поезд.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Кузбассе 24-летний прокопчанин попал под поезд на перегоне станций Зенково - Прокопьевск. Молодой человек остался жив, но получил многочисленные травмы.
В Управлении на транспорте МВД России по СФО сообщили, что машинист грузового состава заметил в колее человека и применил экстренное торможение, но предотвратить столкновение не удалось.
Сотрудники транспортной полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным прокопчанин находился в алкогольном опьянении. Его госпитализирован в одну из городских больниц Прокопьевска с многочисленными травмами.