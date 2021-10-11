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Происшествия11 октября 2021 9:18

В Кузбассе 24-летний парень попал под грузовой поезд

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В Кузбассе 24-летний парень попал под грузовой поезд.

В Кузбассе 24-летний парень попал под грузовой поезд.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе 24-летний прокопчанин попал под поезд на перегоне станций Зенково - Прокопьевск. Молодой человек остался жив, но получил многочисленные травмы.

В Управлении на транспорте МВД России по СФО сообщили, что машинист грузового состава заметил в колее человека и применил экстренное торможение, но предотвратить столкновение не удалось.

Сотрудники транспортной полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным прокопчанин находился в алкогольном опьянении. Его госпитализирован в одну из городских больниц Прокопьевска с многочисленными травмами.