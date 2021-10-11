Кузбасс находится в «зеленой» зоне по коронавирусу. Фото: АПК.

На аппаратном совещании Правительства Кузбасса 11 октября рассмотрели ситуацию с распространением в регионе коронавируса и ход вакцинации. Несмотря на наблюдаемый рост числа обращений в поликлиники с пневмониями и ковидом, Кузбасс в данный момент находится в «зеленой», то есть благоприятной зоне по всем ключевым позициям, сообщает Минздрав РФ.

- По оценке федерального Минздрава, в Кузбассе интегральный риск, связанный с коронавирусом, один из самых низких в стране. Однако, ситуация может быстро меняться, идет рост заболеваемости, госпитализаций и, к сожалению, количества умерших. Мы должны быть готовы к ухудшению ситуации, - отметил заместитель председателя Правительства Кузбасса Алексей Цигельник.

Также напомнил, что ключевым средством остановки распространения пандемии по-прежнему остается вакцинация. В регионе на сегодняшний день прививку от коронавирусной инфекции сделали 835 105 человек, что составляет 50,6% от подлежащих вакцинации, из них люди старше 60 лет - 223 058 человек - 43,3% от подлежащих вакцинации. Кроме того, ревакцинировались 25 886 кузбассовцев, 14 900 из них - пожилые.

На совещании отметили, что в связи с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией в мире, стране и регионе необходимо увеличить темпы вакцинации и ревакцинации, особенно среди людей категории 60+. Также требуют усилить контроль за соблюдением масочного режима в транспорте, магазинах, организациях и местах большого скопления людей.