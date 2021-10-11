В новокузнецкой больнице начал работать новый аппарат УЗИ. Фото: АПК.

Современный аппарат УЗИ 11 октября начал работу в женской консультации №1 Новокузнецкой больницы №29. Оборудование поступило по нацпроекту «Здравоохранение».

- Мы ведем масштабное переоснащение больниц региона. Особое внимание - обновлению диагностического оборудования. Только в 29-ю больницу Новокузнецка за два последних года по разным программам поступило 24 единицы новой техники на общую сумму 130 миллионов рублей. Все это позволяет врачам разных отделений более точно и быстро ставить диагнозы и своевременно начинать лечение, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Новая техника обладает высоким уровнем визуализации и знаменитыми технологиями Voluson, благодаря которым можно не только получать четкие 2D-изображения, но и проводить 3D-исследования для более точной детальной оценки анатомических структур.

Отмечено, что в больницы области в этом году по федеральному проекту уже поступило 11 единиц оборудования для онкоисследований и 17 - для кардиослужбы.