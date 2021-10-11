В Кузбассе проходит фестиваль-конкурс любительских театров кукол. Фото: АПК.

В поселке городского типа Яя открылся культурно-досуговый центр после капитального ремонта, проведенного в рамках федерального проекта «Культура малой Родины». Из консолидированного бюджета на его модернизацию направили более 2,6 млн рублей.

В здании 1966 года постройки провели ремонт помещений, заменили электропроводку, систему отопления. Также отремонтировали фойе и фасад. Также приобретена одежда сцены, театральные кресла, свето-, звуко- и видеопроекционное оборудование, оргтехника и сценические костюмы за счет средств федерального бюджета.

Первым мероприятием в обновленном клубе стал отборочный тур регионального фестиваля-конкурса любительских театров кукол «Под маской Арлекино». В нем приняли участие театральные коллективы из Березовского, Анжеро-Судженска, Топкинского, Чебулинского и Мариинского округов. Подведение итогов и награждение победителей состоится 29 октября в Театре кукол Кузбасса имени Аркадия Гайдара в Кемерове.