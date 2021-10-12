Коронавирус в Кузбассе: названы территории с новыми заболевшими

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

По данным оперативного штаба, на утро 12 октября в Кузбассе был выявлен 171 новый случай заражения коронавирусной инфекцией - это на восемь меньше, чем день назад.

Лидером в регионе по числу заболевших остался Новокузнецк - с 30-ю заболевшими. Второе место сохранил Кемерово - 28, а третье - Междуреченск, где 19 новых больных. Далее следуют Прокопьевск - 16, Киселевск и Белово - по 12, Анжеро-Судженск, Калтан и Осинники - по 8, Мыски, Юрга и Таштагольский МР - по 5, Гурьевский МО и Яшкинский МО - по 3, Топкинский МО и Тяжинский МО - по 2, Ленинск-Кузнецкий, Новокузнецкий МР, Тисульский МО, Юргинский МО и Яйский МО - по 1.

Число выздоровевших за прошедшие сутки вновь превысило число заболевших - их 173. Таким образом, в Кузбассе 56 394 больных справились с болезнью.

Умерли семь пациентов - трое мужчин и четыре женщины. У всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Самая молодая из скончавшихся - кемеровчанка 1980 года рождения.

В общей сложности пандемия в Кузбассе унесла жизни 1 363 человек.

По состоянию на 12 октября медицинскую помощь продолжают получать в регионе 1 199 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 11 716 человек.