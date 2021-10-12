В Кузбассе ремонтируют школу с классами полиции

Фото: Минстрой Кузбасса

Ее открытие ожидается в декабре нынешнего года.

О ходе работ в юргинской школе № 14 в своем инстаграме отчиталось министерство строительства Кузбасса. Капитальный ремонт здания проводится с октября прошлого года в рамках региональной программы «Моя новая школа». На данный момент ведется устройство внутренних инженерных сетей, фасада, проводится благоустройство прилегающей территории. Внутренние отделочные работы выполнены на 65%, общая готовность объекта составляет 75%. Общая площадь объекта составляет 5 019 квадратных метров.

Пока около 1300 учеников занимаются в других образовательных учреждениях города.

Это учебное заведение известно тем, что там восемь лет назад в качестве эксперимента открыли класс полиции. Первыми курсантами тогда стали 28 юных юргинцев. А уже через три года здесь было пять классов полиции, число курсантов выросло до 150.

Эксперимент себя полностью оправдал. Ученики стали лучше заниматься по предметам, интересоваться спортом и общешкольными мероприятиями. Все ребята носили полицейскую форму, хотя и без погон, и соблюдали специально созданный для них устав курсанта.

Славную историю школы пообещали сохранить в ходе капремонта и в Минстрое Кузбасса:

- При выполнении проекта были учтены традиции школы - здесь будут оснащены классы полиции, которые действуют в школе несколько лет, помещения для занятий юнармейцев, обновится помещение школьного музея «Боевая слава 303-ей Краснознаменной Верхнеднепровской стрелковой дивизии, - отметило ведомство в инстаграме.