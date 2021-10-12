В Кузбассе директора предприятия осудили за траты бюджета на себя

Фото: СУ СКР по Кемеровской области - Кузбассу

По данным следственных органов, руководитель муниципального унитарного предприятия в Тяжинском районе выписывал на себя дополнительные премии и повышал свой должностной оклад без согласования с работодателем - главой районной администрации.

События происходили в период с сентября 2016-го по октябрь 2018 года. Всего, как установлено в ходе следствия, директор присвоил вверенные ему бюджетные деньги в сумме 487 тысяч рублей.

Преступная деятельность директора была выявлена сотрудниками УФСБ России по Кемеровской области.

Как уточнили в следственном управлении СКР по Кемеровской области – Кузбассу, со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал. В счет возмещения ущерба был наложен арест на его автомобиль.

Теперь уже бывший 61-летний руководитель признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения), ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, совершенное в крупном размере).

Приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных организациях.