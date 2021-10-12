В Кузбассе рецидивист лишил интернета многоквартирный дом

Фото: управление Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу

Он срезал кабель, который собирался сдать в пункт приема цветных металлов.

В Кемерове в дом на проспекте Московский был вызван по жалобе жильцов, оставшихся без выхода во всемирную паутину, работник телекоммуникационной компании. Во время проведения ремонтных работ он обнаружил в чердачном помещении постороннего, которого заподозрил к причастности к нарушению работы линии связи. О чем и сообщил во вневедомственную охрану Росгвардии.

Прибывшие по вызову сотрудники задержали с поличным гражданина. Выяснилось, что 30-летний местный житель ранее был судим за незаконный оборот наркотиков. По предварительной информации, подозреваемый проник в чердачное помещение и с помощью плоскогубцев обрезал медный кабель. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.