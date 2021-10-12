В Кемерове нашли украденные ограждения городской набережной

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Вандал в ночное разобрал несколько чугунных звеньев и вывез похищенное в пункт приема металлов.

Инцидент, случившийся в минувшие выходные, вызвал массовые возмущенные посты в социальных сетях от жителей столицы Кузбасса. Что и неудивительно – Притомская набережная реки Томи считается одним из красивейших мест города.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что были украдены около 12 метров металлической конструкции. Сумма причиненного материального ущерба составила около 16 тысяч рублей.

Подозреваемый был установлен благодаря имевшимся записям с камер видеонаблюдения. Причастен к хищению чугунных комплектующих оказался 21-летний кемеровчанин. Он, как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области, был задержан по месту своего проживания и дал признательные показания. Выяснилось, что злоумышленник сначала разобрал несколько звеньев ограждения, а затем арендовал грузовой автомобиль, на котором вывез похищенное в пункт приема металлов, расположенный в Кировском районе Кемерова. Сотрудники полиции в полном объеме изъяли похищенные детали, которые будут возвращены в муниципальную собственность.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Преступнику грозит до двух лет лишения свободы.

О радостном факте нахождения ограждения сообщил в социальных сетях и глава Кемерова Илья Середюк, поблагодаривший полицейских за оперативность.