Эпидемиологическая обстановка в Кузбассе под контролем

Фото: Минздрав Кузбасса

В регионе решены вопросы с обеспечением стационаров кислородом и лекарственными средствами – об этом рассказали на очередном заседании штаба по охране здоровья населения.

В этом сезоне ситуация осложняется совокупной заболеваемостью COVID-19 и гриппом. В частности, в Кузбассе ожидается появление двух типов вируса гриппа группы А и двух типов вируса гриппа группы B. На сегодняшний день от гриппа вакцинировано 22% жителей региона, но для формирования иммунитета, как говорят специалисты, необходимо вакцинировать 60 % населения.

- Наша система здравоохранения работает и с ситуацией справляется. Решены вопросы с обеспечением кислорода в стационарах, с лекарственным обеспечением. Наши врачи получили опыт и знания, как бороться с этим заболеванием. Для защиты населения в регионе проводится вакцинация и соблюдается масочный режим. Но этих мер недостаточно, и сейчас мы разрабатываем новые, направленные на защиту населения от коронавирусной инфекции, - сообщил губернатор Сергей Цивилев.

Как было объявлено на заседании штаба, для оказания скорой медицинской помощи населению в Кузбассе ежедневно задействовано не менее 192 бригад. Кроме того, созданы четыре резервные бригады из сотрудников Кузбасского Центра медицины катастроф. Еще семь бригад скорой медицинской помощи в случае необходимости будут оказывать помощь жителям юга и севера региона.

На сегодняшний день в Кузбассе вакцинировано 864 720 человек, в том числе 239 200 жителей старше 60 лет. Завершили вакцинацию 805 353 человека. Повторную вакцинацию прошли 26 992 жителя региона, из них 15 618 человек старше 60 лет.