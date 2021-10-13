Телетрап в новом терминале аэропорта Кемерова перестал работать. Фото: АПК.

В новом терминале Международного аэропорта Кемерова перестал работать телетрап. Об этом сообщили авиапассажиры в соцсетях.

На официальном сайте воздушной гавани рассказали, что по техническим причинам обслуживание пассажиров через телетрап на данный момент временно не производится.

- Аэропорт ведет работы по скорейшему возобновлению обслуживания через телескопический трап и приносит свои извинения за временные неудобства, - сообщили в аэропорту имени Леонова.