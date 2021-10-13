Коронавирус в Кузбассе: названы территории с новыми заболевшими

Фото: Минздрав Кузбасса

По данным оперативного штаба, на утро 13 октября в Кузбассе было выявлено 173 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией - это на два больше, чем день назад.

В то же время в крупнейших городах региона число суточных больных зафиксировано меньше.

Лидером в регионе остался Новокузнецк - с 28-ю заболевшими. Далее следуют Кемерово - 25, Прокопьевск - 18, Междуреченск - 16, Белово - 11, Анжеро-Судженск - 10, Осинники - 8, Калтан и Юрга - по 6, Киселевск, Таштагольский МР и Юргинский МО - по 5, Ленинск-Кузнецкий, Тайга, Беловский МО и Новокузнецкий МР - по 4, Мыски - 3, Ижморский МО, Прокопьевский МО и Топкинский МО - по 2, Краснобродский, Полысаево, Кемеровский МО, Ленинск-Кузнецкий МО и Яйский МО - по 1.

Число выздоровевших за прошедшие сутки оказалось меньше числа заболевших - их 168. Таким образом, в Кузбассе 56 562 больных справились с болезнью.

Умерли пять пациентов - двое мужчин и три женщины. У всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Самая молодая из скончавшихся была кемеровчанка 1991 года рождения.

В общей сложности пандемия в Кузбассе унесла жизни 1 368 человек.

По состоянию на 13 октября медицинскую помощь продолжают получать в регионе 1 199 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 11 346 человек.