В муниципалитетах Кузбасса улучшают уличное освещение

Фото: пресс-служба АПК

26 тысяч устаревших светильников в регионе заменят на новые светодиодные лампы.

Проект реализуется по региональной госпрограмме «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса». Муниципалитеты привлекают частные инвестиции с помощью энергосервисных контрактов. В нынешнем году заключено 8 таких договоров на замену уличного освещения в Кемерове, Березовском, Киселевске, Междуреченске, Краснобродском и Чебулинском муниципальном округе. Сумма контрактов составила более 500 миллионов рублей.

- От качества уличного освещения зависит безопасность жителей на улицах и дорогах, комфорт и внешний вид наших населенных пунктов. В итоге Кузбасс получит более яркое, надежное и, что важно, экономное освещение, - отмечает губернатор Сергей Цивилев.

К примеру, в Междуреченске уже заменено 3 686 устаревших ламп, из них 574 приходится на частный сектор округа: районы Усинский, Таежный, Камешек, Майзас, Чебал-су. Затраты на проект планируется вернуть за семь лет.

В Кемерове до ноября нынешнего года планируют поменять более 14 тысяч светильников, а также внедрить автоматизированную систему управления наружным освещением. По подсчетам специалистов, это позволит сократить потребление электроэнергии более чем на 50%.