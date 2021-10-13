Кузбассовцам рассказали о нюансах переписи жителей

Фото: пресс-служба АПК

В ГУ МВД России по Кемеровской области прошел брифинг, посвященный Всероссийской переписи населения. Напомним, что она будет проходить с 15 октября по 14 ноября нынешнего года.

Полицейские напомнили, на что нужно обращать особое внимание, чтобы не стать жертвой мошенников в период переписной кампании.

Так, специалист, проводящий опрос, должен быть одет в форменный голубой жилет и шарф с символикой переписи, иметь при себе синюю сумку с логотипом «Росстат», специальный электронный планшет и обязательные атрибуты периода пандемии - медицинскую маски и перчатки. У каждого штатного переписчика также должно быть заверенное печатью, голограммой и подписью руководителя Росстата удостоверение, вложенное в бейдж. Причем удостоверение действительно только при предъявлении паспорта и данные должны полностью совпадать.

Полиция предупреждает: не открывайте дверь и не впускайте в дом незнакомца, пока не убедитесь, что перед вами штатный переписчик.

Еще одно важное правило - при опросе вопросы должны задаваться строго по переписному листу. Отвечающий не обязан документально подтверждать свои ответы, например, показывать документы на машину или квартиру.

Принять участие в переписи можно тремя способами: самостоятельно заполнить электронные переписные листы на портале «Госуслуги» (с 15 октября по 8 ноября), побеседовать с переписчиком, который придет домой, или самому прийти на стационарный переписной участок. Пройти перепись можно также в МФЦ - самостоятельно на компьютерах для посетителей или с помощью инструктора Всероссийской переписи населения.