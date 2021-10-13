Второе дело «Зимней вишни»: адвокаты просят оправдать обвиняемых

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Сегодня в Центральном районном суде Кемерова начались прения в деле о получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Обвиняемые – Танзиля и Эдуард Комковы, Светлана Шенгерей и Никита Чередниченко.

Адвокаты выступили в прениях с заявлениями, в которых просят оправдать подзащитных.

Так, по их словам экс-начальница отдела инспекции Госстройнадзора Кузбасса Светлана Шенгерей на момент проверки не знала, что реконструированное здание кондитерского комбината будет использоваться в качестве торгово-развлекательного центра.

- Надзорное дело Шенгерей передали без составленной и утверждённой программы проверок. Оснований для внеплановой проверки не было, - заявила адвокат.

Защитница попросила оправдать Шенгерей, так как ее действия не были связаны с возникновение пожара в ТРЦ.

Адвокат Эдуарда Комкова - одного из руководителей ИСК «Ресурс» и сына экс-главы инспекции Госстройнадзора Кузбасса Танзили Комковой - попросила суд оправдать его, на основании того, что ни он, ни Танзиля Комкова не входили в состав ОПГ, в чём их обвиняют.

Также и по словам адвоката Чередниченко, его подзащитного обвинили необоснованно:

- Версия обвинения о совершении инкриминируемого Чередниченко преступления не нашла своего подтверждения. Является недоказанной, голословной, основанной исключительно на положениях следствия.

Соответственно, защита попросила оправдать Чередниченко.

Заседание суда теперь продолжится 19 октября.