Второе дело «Зимней вишни»: адвокаты просят оправдать обвиняемых

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Сегодня в Центральном районном суде Кемерова начались прения в деле о получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Обвиняемые – Танзиля и Эдуард Комковы, Светлана Шенгерей и Никита Чередниченко.
Адвокаты выступили в прениях с заявлениями, в которых просят оправдать подзащитных.
Так, по их словам экс-начальница отдела инспекции Госстройнадзора Кузбасса Светлана Шенгерей на момент проверки не знала, что реконструированное здание кондитерского комбината будет использоваться в качестве торгово-развлекательного центра.
- Надзорное дело Шенгерей передали без составленной и утверждённой программы проверок. Оснований для внеплановой проверки не было, - заявила адвокат.
Защитница попросила оправдать Шенгерей, так как ее действия не были связаны с возникновение пожара в ТРЦ.
Адвокат Эдуарда Комкова - одного из руководителей ИСК «Ресурс» и сына экс-главы инспекции Госстройнадзора Кузбасса Танзили Комковой - попросила суд оправдать его, на основании того, что ни он, ни Танзиля Комкова не входили в состав ОПГ, в чём их обвиняют.
Также и по словам адвоката Чередниченко, его подзащитного обвинили необоснованно:
- Версия обвинения о совершении инкриминируемого Чередниченко преступления не нашла своего подтверждения. Является недоказанной, голословной, основанной исключительно на положениях следствия.
Соответственно, защита попросила оправдать Чередниченко.
Заседание суда теперь продолжится 19 октября.