Замгубернатора Кузбасса вступился за авиапассажиров

Фото: пресс-служба АПК

Андрей Панов, возглавляющий в регионе блок промышленности, транспорта и экологии, прокомментировал многочисленные жалобы в социальных сетях, посвященные работе кемеровского аэропорта имени Алексея Леонова.

Так, пассажиры жаловались, что оба телетрапа не работают, поэтому людей до самолетов доставляют в холодных автобусах. В результате в ожидании посадки они были вынуждены стоять на свежем воздухе и мёрзнуть.

- Уверен, что руководству аэропорта нужно обратить на это особое внимание. Раз уж мы говорим о современно качестве обслуживания авиапассажиров в Кузбассе - то этот вопрос нужно решать однозначно, отметил замгубернатора в своем инстаграме.

Кроме того, Андрей Панов обратил внимание, что используемые в аэропорту автобусы - не самые удобные:

- Ещё бы как-то донести до руководства аэропорта об обновлении перонных автобусов, точнее, покупке перронных автобусов, имеющиеся таковыми не являются, потому что городские - тесные, для аэропорта совсем не подходят.

Что касается неработающих телетрапов, то здесь, по словам замгубернатора, произошла непредвиденная ситуация, когда из строя вышли одновременно два имеющихся в аэропорту тягача. А без них невозможна отбуксировка самолетов от телетрапов, что, соответственно, не позволяет обслуживать через телетрапы пассажиров. Но сейчас технику ремонтируют.