Кедры из Кузбасса прижились на Дальнем Востоке

Фото: пресс-служба АПК

Сегодня высадкой трехсот саженцев на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский завершилась трехлетняя экологическая акция по закладке во Владивостоке кедрового бора в честь 300-летия начала промышленного освоения Кузбасса.

10-летние саженцы высотой более метра были выращены в школьном отделении Анжерского питомника Кемеровского лесхоза.

- Высаженные ранее 600 кедров прекрасно прижились, за ними организован профессиональный уход. Буквально через несколько лет кампус получит прекрасный парк с нашими сибирскими деревьями. Надеюсь, что идея связать наши регионы таким необычным способом будет способствовать долгому и плодотворному сотрудничеству, - прокомментировал событие губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

А первый проректор ДВФУ Андрей Шушин особо отметил, что правительство Кузбасса внесло неоценимый вклад в восстановление лесопарковой зоны кампуса, которая сильно пострадала после ледяного дождя в ноябре прошлого года.