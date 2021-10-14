Житель Кузбасса пожаловался на поля неубранной пшеницы

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс".

В одной из популярных групп соцсети «ВКонтакте» житель Промышленновского района пожаловался на огромные территории неубранного зерна.

- Гектары неубранной пшеницы. Или это новые технологии? Скоро снег ляжет на урожай, почему его не собирают? - возмущается пользователь.

Администрация Промышленновского округа ответила на это, что уборочная кампания еще не завершена до конца. Сказано, что убрано 85% зерна, а оставшуюся часть планируют собрать 25 октября. Сделать это раньше не получалось из-за погоды.

Также пользователь отмечают, что такая ситуация не только в Промышленновском районе и что полегшую после заморозков пшеницу собрать уже не получится.